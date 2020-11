Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : un nouveau Directeur Général pour la SLN Cercle Finance • 20/11/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de la SLN a nommé hier Guillaume Verschaeve Directeur Général de la SLN. Guillaume Verschaeve travaille depuis 20 ans dans le groupe Eramet où il a notamment piloté les sites industriels de production d'alliages de Manganèse en Norvège, aux Etats-Unis et en France. ' En Nouvelle-Calédonie, il aura pour mission de concrétiser l'ensemble des volets du plan de sauvetage de la SLN en étroite concertation avec les parties prenantes et de poursuivre la dynamique engagée pour mener à bien le projet d'entreprise ' indique le groupe.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +3.19%