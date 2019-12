Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet tente une reprise Cercle Finance • 17/12/2019 à 10:41









(CercleFinance.com) - Quoique toujours au bas du 'range' sur trois ans, qui va de 37 à 167 euros, l'action Eramet, dopée par un analyste, prenait 1,5% ce matin. Elle présente un PER 2020 de 9,6 fois pour un rendement estimatif de 3,1%.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +1.91%