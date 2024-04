Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: tentative de débordement des 74E information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - Eramet se lance dans une nouvelle tentative de débordement des 74E après avoir dépassé les 68 E (testé les 14 et 15 mars) : le prochain objectif se situerait vers 74 E (résistance testée le 20/12/2023).



Eramet s'élancerait ensuite à la reconquête des 77,6 E.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +2.31%