28 octobre (Reuters) - * ERAMET-CHIFFRE D'AFFAIRES DE 850 MILLIONS D'EUROS AU T3, EN BAISSE DE 5% SUR UN AN * ERAMET FAIT ÉTAT D'UNE TRÈS BONNE PERFORMANCE DE PRODUCTION ET DE VENTE DES ACTIVITÉS MINIÈRES, TIRÉE PAR LE REBOND DE L'ACIER EN CHINE * ERAMET TABLE SUR UN EBITDA EN FORTE AUGMENTATION AU S2 PAR RAPPORT AU S1 2020 * ERAMET-L'EBITDA RESTERA TOUTEFOIS EN BAISSE SIGNIFICATIVE SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE (Bureau de Paris)

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris 0.00%