(CercleFinance.com) - Eramet (-6,5% à 87,15E) menace à présent de décrocher sous les 86E, son plancher du 24 janvier.

En cas de confirmation, le titre risque de glisser d'une dizaine d'Euro à la baisse, jusque vers le palier des 76,5E.









Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -5.70%