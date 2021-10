Eramet soutenu par la reprise et la hausse des matières premières

(AOF) - Au troisième trimestre 2021, Eramet a réalisé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros, en hausse de 34%. En organique, c'est-à-dire à périmètre et change constants, la croissance atteint 38%. L'activité du groupe minier a été portée par la division Mines et Métaux, dont les ventes ont bondi de plus de 40%. Le chiffre d‘affaires de la division Alliages Haute Performance est restée stable : la croissance des ventes d’Erasteel est absorbée par le recul de celles d’A&D.

La bonne dynamique des opérations et le contexte porteur des marchés de la division Mines et Métaux devraient se poursuivre au quatrième trimestre, avec un environnement de prix favorable, a indiqué le groupe minier dans un communiqué.

Les coûts élevés de fret et les problématiques de logistique devraient cependant perdurer jusqu'à la fin d'année, a tempéré Eramet.

Ce dernier a précisé que l'impact de l'augmentation actuelle constatée sur les marchés du prix du gaz et de l'électricité devrait rester limité en 2021, compte tenu du mix et des contrats d'approvisionnements du groupe.

Eramet a maintenu ses objectifs de production minière en 2021 au Gabon (à 7 millions de tonnes de minerai de manganèse) et revus à la hausse en Indonésie (à environ 14 Mth de minerai de nickel).

En Nouvelle-Calédonie, les objectifs d'exports de minerai de nickel de la SLN sont revus à la baisse à plus de 3 Mth ; la production de ferronickel devrait se limiter à environ 40 kt-Ni.

Eramet a ajouté que ses investissements devraient être inférieurs à 400 millions d'euros sur l'année.

Grâce à l'excellente dynamique pour les alliages de manganèse, le groupe a revu à la hausse son Ebitda prévisionnel 2021, désormais attendu proche du milliard d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les métaux engagés dans un " supercycle "

Plusieurs experts emploient ce terme pour évoquer la progression des cours dans les années à venir. Le cuivre et l'aluminium, qui ont un rôle central dans les politiques de décarbonation, présentent des besoins d'investissements importants. La production de cuivre devrait baisser en 2023 si de nouvelles mines ne sont pas explorées.

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat entraînera une multiplication par six de la demande de minerais d'ici à 2040. Or l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'offre limitée de minerais critiques tels que le lithium ou le nickel menace la transition énergétique. Le délai d'investissement est long car plus de seize années en moyenne sont nécessaires entre la découverte et la première production d'un projet minier.