Eramet : SLN renégocie son contrat électrique

(CercleFinance.com) - Le groupe minier et métallurgique Eramet annonce ce matin que sa filiale SLN a acceptée une proposition plus intéressante de la part de son fournisseur d'électricité Enercal. 'Après plusieurs mois de discussions', SLN profitera, dès le 1er janvier 2020, d''une réduction forfaitaire maximum de 8,5 millions d'euros par an, dans l'hypothèse où le prix du nickel est inférieur à 6,5 dollars / livre'. Une clause de rétrocession inverse entrera en vigueur sur le prix du métal dépasse les 10 dollars / livre.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +0.48%