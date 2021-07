Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : retrace son zénith du 2 mars à 65,5E Cercle Finance • 13/07/2021 à 11:04









(CercleFinance.com) - Eramet a puissamment accéléré une fois franchi l'ancien plancher des 53,5E du 26 mars et 9 juin : le titre qui grimpe de +20% en ligne droite retrace son zénith du 2 mars à 65,5E. Le prochain objectif n'est autre que le zénith annuel des 68,85E du 11 mai

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +2.64%