Eramet: résultat net pdg de 298 ME sur l'année

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 3 668 ME en 2021, en croissance de 31% (+ 35% à périmètre et change constants).



L'EBITDA du Groupe ressort à 1 051 ME, en très forte progression (x2) par rapport à 2020. Le Résultat opérationnel courant est de 784 ME, après prise en compte d'une charge d'amortissement des immobilisations de -259 ME.



Le résultat net part du Groupe s'établit à 298 ME sur l'année. Le free cash-flow s'élève à 526 ME au nouveau périmètre du Groupe.



' En 2022, dans le cadre de sa nouvelle feuille de route stratégique, Eramet devrait réaliser de nouveaux progrès intrinsèques significatifs, et vise de nouveaux records de production ' indique le groupe.