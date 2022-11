Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : résistance oblique vers 78E information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 10:51









(CercleFinance.com) - Eramet hésite depuis 10 jours entre 71,5 et 78,5E: le titre remonte au contact de la résistance oblique vers 78E : en cas de franchissement, 2 obstacles se succéderont très vite, à 82,2E (zénith du 15/11) puis 87E (résistance du 13/09 au 5/10)





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +3.33%