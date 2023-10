Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : reprend 3% vers 67,8E information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - Eramet reprend 3% vers 67,8E et devrait affronter rapidement la récente résistance des 68,4E, avec de bonnes chances cette fois de s'ouvrir le chemin des 73,15E du 15 septembre, avec l'espoir d'aller inverser la tendance moyen terme en débordant les 78E/79E du 10 août dernier.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +2.89%