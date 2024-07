Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet : repasse en force les 100E, 'gap' des 107,3E en vue information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 10:48









(CercleFinance.com) - Eramet repasse en force les 100E (résistance du 19 au 25 juin) et se hisse vers 105,6E.

Le titre peut ainsi viser le comblement du 'gap' des 107,3E du 13 juin puis le zénith annuel des 114,1E du 10 juin.





Valeurs associées ERAMET 104,60 EUR Euronext Paris +3,36%