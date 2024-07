Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: remboursement d'obligation pour 300 ME information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - Eramet annonce le remboursement de l'intégralité des obligations en circulation de son emprunt obligataire d'un montant total de 300 000 000 d'euros, portant intérêt au taux de 5,875 % l'an et venant à échéance le 21 mai 2025.



Eramet annonce le remboursement ce jour de la totalité, et non d'une partie seulement, des Obligations, représentant plus de 10 % des titres de l'emprunt obligataire.



Les Obligations ainsi remboursées seront annulées.





Valeurs associées ERAMET 105,10 EUR Euronext Paris +3,85%