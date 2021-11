Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : remboursement anticipé des ODIRNAN information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Eramet annonce ce soir avoir procédé auremboursement anticipé des ODIRNAN (obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles) restanten circulation émises en octobre 2016. Depuis l'émission, etàl'issue de la période d'exercice du droit de conversion fixée au 25 octobre 2021, Eramet a recueilli des demandes de conversion portant sur2 156 142ODIRNAN, ayant donné lieu à l'émission de2211 829actions nouvelles. Le reste des ODIRNAN en circulation, soit2 286ODIRNAN, seront remboursées le 19 novembre 2021, donnant lieu à un versement ennuméraireaux porteurs d'environ 100 kE.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -3.72%