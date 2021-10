Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : remboursement anticipé d'obligations information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Eramet annonce aux porteurs des obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles (ODIRNAN) émises en octobre 2016 restant en circulation qu'elle va procéder au remboursement anticipé desdites ODIRNAN 2016 en circulation le 19 novembre 2021. Les porteurs d'ODIRNAN 2016 peuvent exercer leur droit à l'attribution/échange d'actions de la Société jusqu'au 25 octobre 2021.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -1.97%