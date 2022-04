Eramet relève son objectif annuel d’Ebitda

(AOF) - Eramet a revu à la hausse son objectif d’Ebitda. Pour 2022, le groupe minier vise désormais un Ebitda de plus de 1,5 milliard d’euros, contre environ 1,2 milliard d’euros jusque-là. De leur côté, les objectifs de volumes de production et d’exports sont confirmés. Eramet a toutefois prévenu que le contexte géopolitique et sanitaire très incertain pourrait peser sur la demande, notamment au second semestre.

Sur les trois premiers mois de l'année, Eramet a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros au nouveau périmètre. Il bondit de près de 80 % sur un an, dont + 64 % d'effet prix et +10 % d'effet change.

" Recentré sur ses activités Mines et Métaux porteuses de croissance, Eramet réalise de bonnes performances opérationnelles au 1er trimestre, avec des niveaux de production en hausse ", a commenté Christel Bories, la PDG d'Eramet.

" Dans un contexte géopolitique instable, les prix de nos métaux ont connu de très fortes variations et notre chiffre d'affaires enregistre une hausse significative ", a ajouté la dirigeante.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les métaux engagés dans un " supercycle "

Plusieurs experts emploient ce terme pour évoquer la progression des cours dans les années à venir. Le cuivre et l'aluminium, qui ont un rôle central dans les politiques de décarbonation, présentent des besoins d'investissements importants. La production de cuivre devrait baisser en 2023 si de nouvelles mines ne sont pas explorées.

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat entraînera une multiplication par six de la demande de minerais d'ici à 2040. Or l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'offre limitée de minerais critiques tels que le lithium ou le nickel menace la transition énergétique. Le délai d'investissement est long car plus de seize années en moyenne sont nécessaires entre la découverte et la première production d'un projet minier.