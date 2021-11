Eramet relance la construction de son usine de lithium en Argentine

(AOF) - Eramet a annoncé qu'il allait relancer la construction de son usine de lithium en Argentine. La construction de cette usine, d'une production annuelle de 24 000 tonnes de lithium (LCE1), démarrera au 1er trimestre 2022, pour une entrée en production début 2024. Eramet contrôlera le projet, avec une participation de 50,1%, et assumera la responsabilité de la gestion opérationnelle. Son partenaire Tsingshan financera la construction de l'usine et entrera dans le projet à hauteur de 49,9%. La production sera commercialisée par chacun des deux actionnaires à hauteur de leur quote-part de capital.

Le projet lithium avait été suspendu en avril 2020 lors de la crise sanitaire, les conditions n'étant alors pas réunies pour engager la construction de l'usine.

Le Groupe dispose de droits miniers perpétuels, sur une importante concession de lithium, sous forme de saumure, située sur les hauts plateaux andins dans la province de Salta en Argentine. Le projet consiste à extraire les saumures du salar et à les transformer en carbonate de lithium, composé indispensable pour l'industrie du stockage de l'énergie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les métaux engagés dans un " supercycle "

Plusieurs experts emploient ce terme pour évoquer la progression des cours dans les années à venir. Le cuivre et l'aluminium, qui ont un rôle central dans les politiques de décarbonation, présentent des besoins d'investissements importants. La production de cuivre devrait baisser en 2023 si de nouvelles mines ne sont pas explorées.

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat entraînera une multiplication par six de la demande de minerais d'ici à 2040. Or l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'offre limitée de minerais critiques tels que le lithium ou le nickel menace la transition énergétique. Le délai d'investissement est long car plus de seize années en moyenne sont nécessaires entre la découverte et la première production d'un projet minier.