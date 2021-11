Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : relance du projet d'usine de lithium en Argentine information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 08:47









(CercleFinance.com) - Eramet indique engager la construction de son usine de production de lithium en Argentine au travers de la signature d'un accord avec le groupe sidérurgique chinois Tsingshan, premier producteur mondial d'aciers inoxydables. Le Français contrôlera le projet, avec une participation de 50,1%, tandis que Tsingshan apportera jusqu'à 375 millions de dollars au travers du financement de la construction de l'usine, conduisant à une prise de participation de 49,9%. Le projet lithium avait été mis sous cocon en avril 2020 lors de la crise sanitaire. La construction de l'usine, d'une production annuelle de 24.000 tonnes de lithium, démarrera au premier trimestre 2022, pour une entrée en production début 2024.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +3.38%