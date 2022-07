Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: refranchit en force les 100E information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Dopé par le doublement de ses bénéfices, Eramet refranchit en force les 100E (NB : 100,7E correspond à l'ex-plancher du 22/02/2022).

Le prochain objectif se situe vers 113,6E (zénith du 21 juin), le suivant serait le retracement du plancher des 116,3E du 10 mai puis le comblement du 'gap' des 119,5E du 10 juin puis des 125,3E de la veille (9 juin).





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +5.90%