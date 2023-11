Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : referme le 'gap' des 70,1E information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 13:28









(CercleFinance.com) - Eramet referme le 'gap' des 70,1E du 2 octobre: le titre teste une grosse oblique baissière qui gravite vers 71,2E et si franchissement, ne devrait pas rencontrer de difficultés pour aller tester les 73E (résistance du 15/09 au 02/10).

Compte tenu d'une structure en 'tête/épaules' inversée avec une 'ligne de cou' à 73E, Eramet s'élancerait ensuite à la reconquête des 77,6E, ex-zénith du 9 août dernier.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +5.79%