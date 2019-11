ERAMET : réduction du prix de l'électricité pour la SLN en Nouvelle Calédonie

Cet accord ne permet pas d'atteindre la totalité du progrès visé pour ce levier et d'autres pistes restent en cours de discussion avec les parties prenantes locales pour identifier des actions complémentaires permettant d'atteindre l'objectif global du plan de sauvetage de la SLN.

A l'inverse, la SLN s'est engagée à rétrocéder une partie de ses bénéfices, pour un montant forfaitaire maximum de 8,5 millions d'euros par an, si le prix du nickel sur les marchés internationaux dépassait 10 USD/lb.

Cette proposition représente une première avancée dans la baisse du prix de l'énergie, dès le 1er janvier 2020, amenant à une réduction forfaitaire maximum de 8,5 millions d'euros par an, dans l'hypothèse où le prix du nickel est inférieur à 6,5 USD/lb.

(AOF) - Le plan de sauvetage de la SLN, filiale d'Eramet, dont l'objectif est une réduction de 1,301 dollar la livre (USD/lb) du cash cost en 2021, comprend un levier de réduction du prix de l'énergie à hauteur de 0,25 USD/lb, soit 26 millions d'euros par an. Après plusieurs mois de discussions, le fournisseur d'électricité de la SLN, Enercal, a fait une dernière proposition que le conseil de la SLN a décidé d'accepter.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.