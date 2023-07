Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet rechute de -12,5% vers 77,25E information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 14:14









(CercleFinance.com) - Eramet rechute de -13% vers 77,25E avec une double déception : le RNPG en chute de 86% à 98MnsE sur les six premiers mois de 2023, et chiffre d'affaires ajusté en recul de 32% à 1,9MdsE.

Le titre pulvérise le support des 90,5E des 31 mai et 7 juillet et teste déjà le palier de soutien des 77/77,3E testé les 8 et 26 septembre puis 16 décembre 2022.

En cas de poursuite de la correction, le prochain support se dessine vers 71E, le plancher du 21/11/2022, puis 69E, le 'gap' du 3/11/2022.





