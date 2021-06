Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : rechute de -10% en 3 séances Cercle Finance • 07/06/2021 à 10:49









(CercleFinance.com) - Eramet rechute de pratiquement -10% en 3 séances, de 62E vers 56,3E, son plancher du 23 avril et 25 mai dernier. La cassure de ce plancher majeur validerait une tête/épaules sous 63/68,85/63 et pourrait déboucher sur une rechute vers 44E, ex-plancher de fin décembre.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -4.76%