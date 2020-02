Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : réalise une perte de -184 ME en 2019 Cercle Finance • 19/02/2020 à 19:10









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 3 671 ME en 2019, en baisse de 4 %. A périmètre et change constant la variation du chiffre d'affaires serait en recul de 8 %. L'EBITDA s'élève à 630 ME, en baisse de - 213 ME, impacté par - 268 ME d'effet prix manganèse et - 49 ME liés aux problèmes logistiques chez Aubert & Duval. Le résultat opérationnel courant est en baisse de 41 % à 341 ME. Le résultat net part du Groupe est en perte à - 184 ME. Le free cash-flow s'établit à - 358 ME à fin décembre 2019, dont - 274 ME d'éléments non-récurrents.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -1.51%