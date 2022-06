Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: réalise la cession d'Aubert & Duval information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 08:35









(CercleFinance.com) - Eramet annonce la signature du contrat de cession d'Aubert & Duval avec le consortium Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital.



Après consultation de ces instances, Eramet annonce ce jour avoir procédé à la signature du contrat de cession avec le consortium. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin d'année.



Aubert & Duval est l'un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium, et un fournisseur stratégique pour la filière aéronautique.





