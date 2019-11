Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : pullback vers les 42E, nouvelle fragilité Cercle Finance • 21/11/2019 à 10:46









(CercleFinance.com) - Eramet poursuit son pullback vers les 42E, enfonçant au passage le plancher des 43,4E du 3 octobre: c'est un renforcement du signal négatif avec cette fois un objectif de 40,85E (ex-zénith du 6 août et ex-plancher du 23 août) puis 38,2E, plancher du 5 et 14 août.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -2.45%