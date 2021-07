Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : promesse d'achat pour le site de Sandouville information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - Suite à la revue stratégique du site de Sandouville, Eramet annonce avoir reçu une promesse unilatérale d'achat de la part de Sibanye-Stillwater, acteur majeur des métaux précieux, sur 100% des titres de sa filiale Eramet Sandouville. Spécialisée dans la fabrication de sels de nickel à haute valeur ajoutée et de métal de haute pureté, cette usine hydro-métallurgique emploie 190 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 77 ME au 1er semestre. Le produit net de cession, payable à la date de réalisation de l'Opération, s'élèverait à environ 65 ME, sous réserve des ajustements de closing. Le projet de cession du site de Sandouville à Sibanye-Stillwater sera soumis aux instances représentatives du personnel dans le cadre du processus d'information-consultation habituel. ' Cet accord est une opportunité pour le site de Sandouville et pour le Groupe, explique Christel Bories, Présidente-directrice générale d'Eramet. Il permettrait au site de se développer de façon pérenne avec des perspectives d'avenir, dans l'intérêt des salariés et du territoire'

