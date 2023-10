Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: prévision d'EBITDA annuel abaissée information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 09:57









(CercleFinance.com) - Le groupe minier et métallurgique Eramet fait part d'une prévision d'EBITDA ajusté 2023 revue en baisse à environ 800 millions d'euros (contre 900 millions précédemment), y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay.



Il explique que cette révision reflète une baisse du prix moyen du minerai de manganèse estimé et un objectif de volumes de minerai de nickel à Weda Bay révisé en baisse en l'absence d'autorisation reçue à date.



Eramet affiche un chiffre d'affaires ajusté de 980 millions d'euros pour le troisième trimestre 2023, en recul de 26% en comparaison annuelle, intégrant la forte baisse des prix de vente (-27%) en partie compensée par la croissance des volumes des opérations minières (+7%).





