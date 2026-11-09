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Eramet prépare son augmentation de capital et dévoile ses perspectives
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 08:13

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En pleine préparation d'une augmentation de capital programmée d'ici la fin de l'année, Eramet a dévoilé sa feuille de route financière et opérationnelle à court et moyen terme. Soutenu par un accord stratégique conclu le 12 octobre 2026 entre ses deux actionnaires de référence, l'APE et Sorame-CEIR, et la levée des contraintes réglementaires de l'AMF, le groupe minier entend assainir son bilan avant d'accélérer sur les métaux critiques.

Pour 2026, le groupe minier et métallurgique a confirmé ses objectifs financiers dévoilés au troisième trimestre. L'Ebitda ajusté est toujours attendu entre 540 et 610 millions d'euros, et les dépenses d'investissements devraient être maîtrisées entre 250 et 290 millions d'euros. Le plan d'amélioration de la performance, intégrant le programme ReSolution, permet d'anticiper un retour à un Free cash-flow ajusté positif cette année.

En parallèle, le désendettement s'appuie sur la vente des concessions non exploitées du salar d'Arizaro en Argentine pour 71 millions de dollars et deux autres processus en cours (une cession minoritaire dans l'actif de lithium de Centenario toujours en Argentine et la vente d'une part significative de la participation minoritaire dans PT Weda Bay Nickel en Indonésie).

La direction a dévoilé en avance ses perspectives pour 2027, prévoyant une hausse généralisée des volumes associée à une stricte allocation du capital. Les Capex resteront contenus entre 280 et 320 millions d'euros (dont 260 à 290 millions dédiés à la maintenance, incluant la logistique ferroviaire au Gabon).

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