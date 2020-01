Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : pourrait enfoncer le niveau des 38 E Cercle Finance • 30/01/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Eramet reprend le chemin de la baisse et pourrait enfoncer le plancher des 38 E: c'est un renforcement du signal négatif avec cette fois un objectif de 37,2 E puis des 36,5 E.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -3.08%