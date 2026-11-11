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Eramet pourrait céder sa mine indonésienne, le titre bondit
information fournie par Zonebourse 11/11/2026 à 16:52

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Le titre Eramet s'adjuge plus de 7% en fin de journée à Paris, autour des 38,4 euros, alors que Bloomberg a fait savoir qu'un magnat indonésien, Andi Syamsuddin Arsyad, s'intéresse au rachat de PT Weda Bay, la mine de nickel indonésienne d'Eramet actuellement mise en vente.

"Il se murmure qu'Eramet réclamerait 1,5 milliard de dollars pour sa participation dans la mine, alors que la capitalisation boursière du groupe lui-même s'établit à 1,4 milliard d'euros. Une exigence audacieuse, compte tenu des restrictions de production en vigueur dans le pays, lequel est par ailleurs confronté à une crise politico-économique majeure", rapporte-t-on chez AlphaValue.

Même si le groupe Eramet n'a pas encore réagi, les investisseurs semblent accueillir avec enthousiasme cette potentielle avancée concernant les projets de cession d'Eramet.

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