Eramet: Portzamparc ajoute le titre à sa liste 'High Five' information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 12:19

(CercleFinance.com) - Portzamparc a annoncé mercredi avoir ajouté le titre Eramet à sa liste 'High Five' de petites et moyennes valeurs spécialement recommandées à l'achat par ses analystes.



Le bureau d'études explique attendre une amélioration de la performance du groupe minier et métallurgique au cours du second semestre, tout en mettant en avant ses 'actifs de qualité'.



Portzamparc, qui maintient sa recommandation 'acheter', dit afficher un objectif de cours de 192 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 162%.



Il évoque en outre une valorisation 'peu exigeante', avec un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 3,8x contre une moyenne à cinq ans de 6,4x et un niveau de 5,3x chez ses comparables.



Portzamparc a intégré mercredi Delta Plus, Eramet et Ipsos à sa liste de valeurs recommandées 'High Five', dont sortent en revanche Esker, Infotel et Focus Entertainment.