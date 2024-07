Eramet, Pluxee, Rexel... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Boiron

Thierry Boiron, président du conseil d'administration du groupe éponyme a été nommé directeur général en remplacement de Valérie Lorentz-Poinsot, qui démissionne concomitamment de son mandat d'administratrice. Anabelle Flory-Boiron, qui a travaillé 19 ans au sein des laboratoires jusqu'en 2021 et qui est administratrice de depuis 2020, a été nommée présidente du conseil d'administration en remplacement de Thierry Boiron. "Je prends aujourd'hui la direction générale afin de faire réussir un nouveau cycle de développement ambitieux et risqué", déclare Thierry Boiron.

Ekinops

Le spécialiste des solutions de transport optique et d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunication et aux entreprises annonce qu'Orange Business a choisi Ekinops pour enrichir son offre SD-WAN en lançant SD-WAN Essentials. Cette solution permet aux entreprises de passer à un routage intelligent de manière sécurisée, en limitant le nombre d'équipements et la consommation énergétique.

Eramet

Eramet a inauguré son usine d'extraction directe de lithium de Centenario en Argentine, " devenant la première entreprise européenne à produire du carbonate de lithium de qualité batterie à l'échelle industrielle ". La première production est prévue en novembre 2024 et Centenario est conçue pour extraire et produire 24 000 tonnes par an de carbonate de lithium de qualité batterie à pleine capacité en phase 1. La fin de la montée en puissance est prévue pour le milieu de l'année 2025.

Fermentalg

Le spécialiste français des microalgues publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.

GTT

GTT a reçu, au cours du deuxième trimestre 2024, une commande de la part du chantier chinois China Merchants Heavy Industry-Jiangsu pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte de l'armateur danois Celsius. Le groupe français réalisera le design des cuves de ce méthanier, qui offrira une capacité totale de 180 000 mètres cubes et intégrera le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison du navire est prévue au cours du troisième trimestre 2027.

LDC

Le groupe d'agroalimentaire annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Media 6

Media6, spécialiste du marketing sur le point de vente, annonce la nomination de Amandine Campos en qualité de directrice générale déléguée du groupe. Elle succède à Frédéric Lorfanfant. Âgée de 43 ans, Amandine Campos rejoint Media 6 il y a 17 ans tout en étendant sa formation à l'engineering, aux technologies et management à CentraleSupélec. Après des fonctions d'auditrice interne et d'organisation, elle fut nommée responsable du département Luxe. Puis en 2018, la direction de Media6 360 lui fut confiée.

Pluxee

Pluxee, ex-division d'avantages sociaux de Sodexo, a dévoilé un chiffre d'affaires de 397 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 13,8% sur un an et de 17,9% en organique. L'entreprise introduite en Bourse le 1er février 2024 a bénéficié d'une solide performance tirée par l'Amérique Latine (+16,1%) et le reste du monde (+42,4%). L'activité Avantages aux salariés a généré un chiffre d'affaires opérationnel de 220 millions d'euros sur la période, en croissance organique de 15%.

Rexel

Rexel a annoncé le succès de son premier placement privé de type Schuldschein, d'un montant de 200 millions d'euros, réparti en deux maturités de 3 et 5 ans. Initialement prévu pour un montant de 100 millions d'euros, le placement a été sursouscrit par des investisseurs français et internationaux, conduisant le distributeur de produits et services pour le monde de l'énergie à en doubler le montant.