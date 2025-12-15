Eramet, plus forte baisse du SRD et du SBF 120 à la mi-séance du lundi 15 décembre 2025

(AOF) - Eramet (-6,54% à 50,05 euros)

Après trois séances de suite de hausse, le groupe minier et métallurgique recule. La semaine dernière, Oddo BHF avait réitéré son opinion "sous-performance" sur Eramet et relevé son objectif de cours de 44 à 47 euros avec la hausse de ses estimations à moyen terme après la présentation de son plan de redressement "ambitieux mais relativement peu étayé". Via ce plan, Eramet vise à générer un potentiel initial d'amélioration de l'Ebitda en année de pleine de 130-170 millions d'euros d'ici deux ans (aux conditions économiques de 2025), avec un plein impact attendu en 2028. Dans le détail, il anticipe entre 120 et 150 millions d'euros d'Ebitda issus de l'excellence opérationnelle et de la productivité, répartis de la manière suivante : entre 50 à 60% d'amélioration de la productivité, 30 à 40% d'amélioration de l'efficacité des coûts et des processus, et 5 à 10% d'optimisation des achats.

Points clés

- Producteur, créé en 1880, de minerais et métaux d'alliages, puissant dans le minerai de manganèse et le ferronickel (1er mondial), dans le zircon et les matières titanifères (4ème mondial) et diversifié dans les ressources pour la transition énergétique ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€, recentré sur pour les mines et métaux -manganèse pour 60% des ventes, nickel pour 19%, les sables minéraux pour 9%, le lithium étant en phase de démarrage ;

- Modèle d'affaires fondé sur la valorisation des métaux et minéraux essentiels au développement économique (manganèse, nickel, sables minéralisés) et à la transition énergétique (lithium, sels de nickel/cobalt, recyclage des batteries) ;

- Capital contrôlé de concert à 64,21 % par l’Etat français et la STCPI (4,O3%, Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, détenue par les provinces néo-calédoniennes), Cristel Bories présidant le conseil de 18 administrateurs, Paulo Castellari étant directeur général depuis le 27 mai.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires combinant croissance et contrôle des coûts :

- après la contre-performance du 1er semestre, revue opérationnelle avec focus sur la performance opérationnelle et les allocations de capital : réduction des capex à 400-450 M€ en 2025, limitation des ventes de nickel en Indonésie et contrôle des coûts (suspension de la production de manganèse au Gabon, report du projet de recyclage de batteries en Europe),

- gestion du bilan avec une maturité de la dette étendue à 3,2 ans,

- innovation portée par le centre IDEAS à Trappes : pilotage par les business units pour des mines 4.0 recourant aux données, production additive, robotisation…) ;

- Stratégie environnementale « Act for positive mining » de neutralité carbone en 2050 :

- 2035 : réduction de 40% des émissions de CO2 via la décarbonation de la production et la réhabilitation des sites miniers (gestion des résidus),

- économie circulaire avec protection des ressources en eau et de la qualité de l’air,

- montée à 40% en 2030, vs 2019, des emprunts liés au développement durable,

- projet norvégien de captage et utilisation de carbone (CCUS) ;

- Portefeuille de mines de classe mondiale :

- production : manganèse (Moanda au Gabon), nickel et nickel-cobalt (Weda Bay en Indonésie), sables minéralisés (Sénégal) et lithium (Argentine et France),

- exploration : saumures de lithium (Chili), limonites de nickel et cobalt (Indonésie) ;

- Avancement prometteur du projet argentin de production de lithium à Centenario ;

- Bilan tendu à fin juin, l’autofinancement libre étant négatif à 266 M€ : dette de 1,7 Md€ avec levier de 2,7 et des notations sous perspective négative mais disponibilités de 1,7 Md€.

Défis

- Sensibilité à la baisse du dollar face au franc CFA ;

- Exposition aux risques géopolitiques -Gabon, Mali et Sénégal- et à la demande chinoise ;

- Rumeurs de cessions pour alléger la situation financière, notamment dans les sables minéralisés et les alliages de manganèse, ou, par participation minoraire, dans le lithium ;

- Weda Bay en Indonésie : nouveaux sites de production à la teneur décevante en nickel et après la limitation imposée par les autorités locales à l’extension des ventes de nickel de la société commune avec Tsingshan ;