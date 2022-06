Eramet, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 9 juin 2022

(AOF) - Eramet (- 4,15% à 129,40 euros)

Le groupe minier perd du terrain dans le sillage de la baisse des cours des métaux industriels.

Points clés

- Producteur, créé en 1880, de minerais et métaux d'alliages, puissant dans le minerai de manganèse et le ferronickel (1 er mondial), dans le zircon et les matières titanifères (4 ème mondial) ;

- Chiffre d’affaires de 3,7 Mds€, réparti en 2 pôles : 81 % pour les mines et métaux et 29 % pour les alliages et alliages à haute performances ;

- Ventes réalisées en Asie pour 45 %, Europe (31 %) et Amérique du nord (19 %);

- Modèle d'affaires : fondé sur la valorisation des métaux et minéraux essentiels au développement économique (manganèse, nickel, sables minéralisés) et à la transition énergétique (lithuium, sels de nickel/cobalt, recyclage des batteries) ;

- Capital contrôlé de concert par l’Agence des participations de l’Etat français (227,1%), la STCPI (4 %, Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, détenue par les provinces néo-calédoniennes) et la famille Duval (37,1 %), Cristel Bories étant PDG du conseil d'administration de 17 membres ;

- Bilan totalement assaini avec une dette ramenée à 388 M€, soit un effet de levier inférieur à 1, face à 1,3 Md€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie de transformation managériale et numérique en 3 points : repositionner les actifs les moins performants, croître dans les métiers attractifs -minerais de manganèse et sables minéralisés, élargir le portefeuille dans les métaux pour la transformation énergétique -sels de nickel et de cobalt et recyclage des piles ion-lithium;

- Stratégie d'innovation portée par le centre IDEAS à Trappes, doté de 35 M€ : déployée en interne via la Data Factory : mines et industrie 4.0 (pilotage par data, production additive, robotisation, IoT, intelligence artificielle...) et dématérialisation des flux de ventes... / renforcée par les partenariats scientifiques et les projets européens ;

- Stratégie environnementale : réduction de 40 % des émissions de CO2 en 2035 via le recours à la R&D, notamment dans la décarbonation de la production métallurgique / réhabilitation des sites miniers (dont la gestion sécuritaire des résidus) / économie circulaire et protection des ressources en eau et de la qualité de l’air ;

- Portefeuille de ressources de classe mondiale : manganèse (Moanda au Gabon), nickel (Nouvelle-Calédonie et Weda Bay en Indonésie), sables minéralisés (Sénégal) et carbonate de lithium (Argentine) ;

- Résultat des travaux d’exploration des réserves de rutile (métal utilisé dans la production de titane) au Cameroun et recherches en cours dans le sous-sol français de métropole ;

- Recentrage total sur les minerais avec la vente d’ici fin 2022 d’Aubert & Duval.

Défis

- Sensibilité au climat politique en Nouvelle Calédonie, aux risques géopolitiques au Gabon et au Sénégal et aux variations des cours des métaux ;

- Sensibilité à l’inflation des prix de l’énergie, du fret et du coke ;

- Vers une cession à la fin de l’année de la division A&D-alliages haute performance ;

- Objectif 2022 : hausse de la production, dont 7,5 Mt de manganèse au Gabon, 15 Mth de nickel en Indonésie et 4 Mth exportés en Nouvelle-Calédonie, d’où un bénéfice opérationnel autour de 1,20 Md€ ;

- Dividende 2021 de 2,5 €.

L’eldorado des fonds marins

L'un des dix objectifs du plan France 2030 présenté par le gouvernement français comprend l'exploration des grands fonds marins. La France est la deuxième puissance maritime mondiale et l'un des vingt-deux pays bénéficiant d'un contrat d'exploration des fonds marins internationaux. Un nombre limité d’acteurs, dont la Chine, produit des ressources minières. En exploitant les fonds marins, les Etats cherchent à bénéficier de réserves stratégiques. Toutefois des limites existent à cette exploration. D’abord les opérations sont compliquées et coûteuses, ce qui pose la question de leur rentabilité. Ensuite, il est impossible d'exploiter ces richesses sans endommager les écosystèmes en eaux profondes.