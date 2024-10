Eramet, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du mercredi 23 octobre 2024

(AOF) - Eramet (-3,88% à 54,50 euros)

Eramet est repartie à la baisse. La société minière et métallurgique est sous pression après avoir abaissé la semaine dernière ses objectifs 2024 de production de nickel et de manganèse.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Eramet

Points clés

- Producteur, créé en 1880, de minerais et métaux d'alliages, leader mondial dans le minerai de manganèse et le ferronickel, 4ème dans le zircon et les matières titanifères;

- Chiffre d’affaires de 5,4 Mds€, recentré sur les mines et métaux - manganèse pour 59 % des ventes, nickel pour 33 %, sables minéraux pour 9 %, le lithium étant en développement ;

- Ventes réalisées en Asie pour 50 % (dont 20 % en Chine), en Europe pour 28 % (dont 6 % pour la France), en Amérique du Sud pour 12 % et en Amérique du nord pour 6 % ;

- Modèle d'affaires fondé sur la valorisation des métaux et minéraux essentiels au développement économique (manganèse, nickel, sables minéralisés) et à la transition énergétique (lithium, sels de nickel/cobalt, recyclage des batteries) ;

- Capital contrôlé de concert à 64,21 % par l’Etat français dont la STCPI (4 %, Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, détenue par les provinces néo-calédoniennes), Cristel Bories étant PDG du conseil de 18 administrateurs ;

- Bilan assaini avec effet de levier de la dette de 0,7 à fin juin 2023 et ratio sur fonds propres de 33 %.

Enjeux

- Stratégie recentrée après les cessions d’Auber & Duval et d’Eurasteel :

- croître dans les métiers attractifs -minerais de manganèse et sables minéralisés,

- élargir le portefeuille dans les métaux pour la transformation énergétique -sels de nickel et de cobalt et recyclage des piles ion-lithium;

- Stratégie d'innovation portée par le centre IDEAS à Trappes et financée à 1 % des revenus :

- déployée en interne via la Data Factory : pilotage par les business units des mines 4.0 recourant aux data, production additive, robotisation, IoT, intelligence artificielle...

- fondée sur l’open innovation : challenges de jeunes docteurs, concours de start-up, partenariats universitaires et scientifiques;

- Stratégie environnementale de contribution à la neutralité carbone en 2050 :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 en 2035 notamment dans la décarbonation de la production métallurgique et la réhabilitation des sites miniers (gestion des résidus),

- économie circulaire et protection des ressources en eau et de la qualité de l’air,

- montée à 40 % en 2030, vs 2019, des emprunts liés au développement durable ;

- Portefeuille de ressources de classe mondiale : manganèse (Moanda au Gabon), nickel et nickel-cobalt (Nouvelle-Calédonie et Weda Bay en Indonésie), sables minéralisés (Sénégal), lithium (Argentine et France) et recyclage des batteries (France).

Défis

- Sensibilité aux risques géopolitique en Nouvelle Calédonie, au Gabon et au Sénégal ;

- Réussite du plan de réduction des coûts et d’optimisation de la production face à un marché dégradé -chute des prix de vente du manganèse et du nickel, inflation du prix des entrants et disruptions logistiques ;

- Avancée des projets :

- transition énergétique : usine pilote en France pour le recyclage des batteries et, pour 2024, lancement de la production de lithium en Argentine et finalisation de l’étude sur le nickel et le cobalt à Sonic Bay,

- élargissement du portefeuille : exploration au Chili des saumures de lithium et, en Indonésie, des limonites de nickel.