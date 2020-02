Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet plonge de -20% vers 30E Cercle Finance • 20/02/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - Eramet dévoile une perte de -184MnsE et abandonne son projet d'exploitation de lithium en Argentine. Eramet ouvre un énorme 'gap' sous 37,5E (plancher annuel du 30 janvier), pulvérise le plancher des 36,5E du 15 août 2019 + mi-avril 2017 et rechute de -20% au contact des 30E. une glissade vers 25/24,8E (plancher de fin juin 2016) s'est enclenchée.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -12.79%