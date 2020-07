Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : plonge de -17% vers 23,4E Cercle Finance • 30/07/2020 à 11:17









(CercleFinance.com) - Eramet qui annonce une perte de -623MnsE et un chiffre d'affaires en baisse de 7 % plonge de -17% vers 23,4E. Le titre efface tous ses gains depuis le 18 mars et risque de s'en aller retracer la zone support des 20,8E du 16 mars.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -14.40%