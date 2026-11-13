Eramet plonge après sa levée de fonds de 500 millions d'euros

L'action Eramet (-6,35%, à 34,50 euros) enregistre ce matin le plus fort repli de l'indice SBF 120. Cette chute brutale fait suite à l'officialisation des modalités d'une augmentation de capital d'environ 500 millions d'euros. Si l'opération était attendue pour assainir les finances du groupe minier et métallurgique, cette levée de fonds massive à prix cassé fait mécaniquement baisser l'action et réduit la part des actionnaires actuels.

Dès lors qu'une entreprise cotée émet un grand nombre d'actions nouvelles à un prix très inférieur à son cours actuel, le marché réagit presque toujours par une baisse immédiate. Dans le cas d'Eramet, les nouvelles actions sont proposées à 14,49 EUR (soit 3,05 EUR de valeur nominale et 11,44 EUR de prime d'émission), soit un rabais massif de 62,34% par rapport au cours de clôture du 11 novembre (38,48 EUR).

Cette forte décote provoque un effet mécanique de dilution qui pèse sur le cours. A l'image d'un gâteau que l'on découpe en beaucoup plus de parts sans en augmenter immédiatement la taille, la valeur de chaque action existante diminue mécaniquement. "Si un actionnaire détenant 1% du capital choisit de ne pas participer à cette levée de fonds, sa part dans l'entreprise tombera automatiquement à 0,45%", explique Eramet dans un communiqué publié ce vendredi matin.

À quoi va servir cet argent ?

Au-delà de cette réaction boursière, cette opération répond à une urgence financière. Cette levée de fonds est au coeur d'un vaste plan de sauvetage annoncé en février dernier (plan de financement). L'objectif prioritaire est d'injecter de l'argent frais dans les caisses pour rembourser une partie de la dette du groupe, rassurer ses banques et respecter ses engagements financiers auprès de ses créanciers.

A moyen terme, cette solidité financière retrouvée donnera à Eramet les moyens de saisir de nouvelles opportunités de croissance.

Ce plan comprend trois volets :

1 - un programme d'amélioration de la performance et de la génération de trésorerie, notamment avec la mise en oeuvre du programme ReSolution lancé fin 2025 ;

2 - un passage en revue de l'ensemble de ses actifs, incluant des projets de cession pour un montant similaire à cette augmentation de capital ;

3 - un renforcement des fonds propres : cette levée de fonds de 500 MEUR en 2026, validée par ses principaux actionnaires lors de l'assemblée générale mixte du 27 mai 2026.

En renforçant ainsi sa solidité financière, Eramet cherche à rassurer ses banques, à respecter ses engagements financiers auprès de ses créanciers et à conserver sa capacité à emprunter sur les marchés.

Le plan ReSolution est le programme majeur d'amélioration de la performance opérationnelle et financière lancé par Eramet en décembre 2025 pour redresser ses marges face à un environnement de marché difficile (baisse des prix de certains métaux, effets de change défavorables) et accélérer son désendettement.

L'Etat français monte en puissance pour soutenir le groupe

Pour mener à bien ce plan de sauvetage, Eramet peut déjà compter sur un soutien de poids. Le succès de l'opération est en effet largement sécurisé grâce au soutien de l'Etat français, via l'Agence des participations de l'Etat (APE), qui détenait jusqu'ici 27,1% du capital. Considérant l'accès aux métaux critiques comme stratégique, l'Etat a décidé de renforcer son poids au sein d'Eramet.

Concrètement, l'Etat va non seulement participer à hauteur de sa part actuelle, mais il va également racheter la totalité des droits de souscription de l'autre grand actionnaire historique, la famille Duval (via sa holding Sorame-CEIR), qui a choisi de ne pas investir davantage. Au total, l'Etat s'est engagé à apporter jusqu'à 321 MEUR, garantissant ainsi à lui seul près de 64% du montant recherché, tout en veillant à ne pas dépasser le seuil de 49% des droits de vote lors des assemblées générales. Par ailleurs, l'Etat et la famille Duval se sont engagés à conserver leurs titres pendant au moins six mois après l'opération.

Une incertitude plane toutefois sur la participation des autres investisseurs. Eramet précise "ne pas avoir connaissance des intentions des autres actionnaires." Le reste de l'opération étant garanti par un syndicat de banques, "le taux de participation des actionnaires minoritaires pourrait constituer la variable d'ajustement déterminante", souligne le bureau d'études Alphavalue.

Le fonctionnement de l'opération pour les actionnaires particuliers

De leur côté, les investisseurs individuels disposent de plusieurs options pour accompagner Eramet ou limiter la perte de valeur de leurs titres. Pour éviter de pénaliser les petits porteurs, l'opération se fait avec des droits préférentiels de souscription (DPS) :

- l'attribution des droits : c haque action Eramet détenue à la clôture du 17 novembre (ce qui implique d'avoir acheté ses titres au plus tard aujourd'hui, 13 novembre) donnera droit gratuitement à un "bon de souscription" (un DPS).

- l'achat de nouvelles actions : à compter du 16 novembre, l'action sera cotée sans ce droit (ce qui expliquera une nouvelle baisse mécanique du cours ce jour-là, compensée par la valeur du droit détaché). Il faudra réunir 5 droits pour pouvoir acheter 6 actions nouvelles au prix préférentiel de 14,49 EUR.

- l a revente des droits : les actionnaires qui ne souhaitent pas réinvestir d'argent dans Eramet ne perdent pas tout. Ils pourront revendre leurs droits en Bourse pendant la période de l'opération (la valeur théorique d'un droit étant estimée autour de 13,09 EUR sur la base du cours du 11 novembre) afin de compenser la baisse de la valeur de leurs actions.

Par ailleurs, dès leur création, ces nouvelles actions auront exactement les mêmes droits et la même valeur en Bourse que les actions existantes. Elles donneront notamment droit aux futurs dividendes, même si Eramet a déjà prévenu qu'il n'en verserait aucun tant que sa dette n'aura pas suffisamment baissé.