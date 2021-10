Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet plombé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 14:48









Oddo BHF est passé de de 'surperformance' à 'neutre', malgré un objectif de cours relevé de 89 à 92 euros. (Crédits photo : Eramet - ) (CercleFinance.com) - Eramet lâche près de 8% sur fond d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre', malgré un objectif de cours relevé de 89 à 92 euros, l'analyste estimant que le rapport risque-rendement offert par le titre est désormais moins attrayant. 'Le cours d'Eramet intègre déjà beaucoup de bonnes nouvelles et pourrait être vulnérable à l'issue du référendum en Nouvelle Calédonie et à un fléchissement du prix de plusieurs composants de son mix de commodités', juge le bureau d'études.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -8.33%