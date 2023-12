Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: pilote d'extraction de lithium installé en Alsace information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son projet de production de lithium géothermal bas carbone en Alsace avec Électricité de Strasbourg, Eramet fait part de la mise en place d'une unité pilote d'extraction directe de lithium sur la centrale de Rittershoffen.



L'objectif de ce pilote est de démontrer l'efficacité du procédé d'extraction directe de lithium développé par Eramet dans les conditions réelles d'exploitation de cette centrale géothermique exploitée par Électricité de Strasbourg.



Le nouveau pilote est désormais installé pour une durée de six mois minimum. En Alsace, les deux partenaires ambitionnent d'être capable de produire d'ici la fin de la décennie au moins 10.000 tonnes de carbonate de lithium par an issues des eaux géothermales.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +0.87%