Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : petit rebond vers 70E, surveiller 71E information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 09:08









(CercleFinance.com) - Eramet amorce un petit rebond vers 70E après 3 semaines d'accumulation entre 62 et 67E: au-delà de 71E (résistance oblique baissière) le titre pourrait enfin s'ouvrir le chemin des 77,25E (plancher du 23/09) puis des 80E





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +0.58%