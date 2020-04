ERAMET pénalisé par la chute du manganèse

(AOF) - Au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires d'Eramet s'élève à 774 millions d'euros, en baisse de 11 %. A périmètre et change constant, la variation du chiffre d'affaires est en recul de 14 %, en raison principalement d'un environnement de prix défavorable dans l'activité manganèse et de la baisse du chiffre d'affaires chez Erasteel. Le groupe minier a assuré que sa trésorerie restait élevée, l'ensemble des lignes de crédit ayant été tirées par précaution. Il a renforcé et accéléré son plan de préservation de la trésorerie avec un strict contrôle des dépenses et des investissements.

Eramet souffre d'une très faible visibilité sur les trimestres à venir, dans le contexte de la pandémie : baisse de la demande et contraction de l'offre qui conduisent à de fortes incertitudes et une instabilité des équilibres de marché.

Compte tenu de ce manque de visibilité sur les mois à venir à la fois sur les approvisionnements et les marchés du groupe, Eramet avait suspendu la "guidance" de production et d'Ebitda 2020 le 30 mars dernier.

A date, le groupe n'est toujours pas en mesure de quantifier de façon précise l'impact de la crise sanitaire sur les objectifs de production et de performance pour 2020.

