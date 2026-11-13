Eramet passe par la case recapitalisation

Eramet a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'environ 500 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Cette opération vise à renforcer la structure financière du groupe minier et métallurgique.

Dans le cadre de cette levée de fonds, les actionnaires pourront souscrire six actions nouvelles pour cinq actions existantes, au prix unitaire de 14,49 euros. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription a été fixée à 13,09 euros.

Les DPS seront négociables en Bourse du 16 au 25 novembre 2026, tandis que la période de souscription s'étendra du 18 au 27 novembre. Les résultats de l'opération seront annoncés le 2 décembre, avant le règlement-livraison et l'admission des nouvelles actions sur Euronext Paris, prévus le 4 décembre.

L'opération bénéficie du soutien de l'État français, à travers l'Agence des participations de l'État (APE), qui s'est engagée à souscrire à hauteur d'environ 64 % du montant total de l'augmentation de capital.