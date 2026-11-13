 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eramet passe par la case recapitalisation
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 08:04

Ajouter Boursorama à vos sources

Eramet a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'environ 500 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Cette opération vise à renforcer la structure financière du groupe minier et métallurgique.

Dans le cadre de cette levée de fonds, les actionnaires pourront souscrire six actions nouvelles pour cinq actions existantes, au prix unitaire de 14,49 euros. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription a été fixée à 13,09 euros.

Les DPS seront négociables en Bourse du 16 au 25 novembre 2026, tandis que la période de souscription s'étendra du 18 au 27 novembre. Les résultats de l'opération seront annoncés le 2 décembre, avant le règlement-livraison et l'admission des nouvelles actions sur Euronext Paris, prévus le 4 décembre.

L'opération bénéficie du soutien de l'État français, à travers l'Agence des participations de l'État (APE), qui s'est engagée à souscrire à hauteur d'environ 64 % du montant total de l'augmentation de capital.

Valeurs associées

ERAMET
35,2200 EUR Euronext Paris -4,40%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,02 +0,07%
2CRSI
18,1 -1,25%
CAC 40
8 352,04 -0,11%
BIOPHYTIS
0,0397 +1,02%
SOITEC
104,05 -1,70%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank