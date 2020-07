Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : ouverture d'un 'gap' sous les 31,7E Cercle Finance • 10/07/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Eramet recule de près de 5% et retrouve ainsi les 30E du 26 mai, ouvrant au passage un petit 'gap' sous les 31,7E. En cas de poursuite de cette tendance, il pourrait combler le 'gap' des 29E avant de rejoindre le plancher des 27,8E du 24 mai.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -5.77%