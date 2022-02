Eramet: Oddo relève son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 09:59

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Eramet, avec un objectif de cours relevé de 120 à 130 euros.



Le bureau d'analyses se réjouit de la 'bonne nouvelle' concernant SLN (la Société du Nickel, détenue à 56% par Eramet) qui a été autorisée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à exporter jusqu'à 6 millions de tonnes de minerai de nickel par an.



Par conséquent, 'en 2022, la montée en puissance devrait permettre de dépasser 4 Mt d'exports avec une montée en régime à 6 millions de tonnes d'ici à 2024', évalue le broker.



Dans ce contexte, Oddo laisse inchangé son anticipation d'EBITDA 2021 pour Eramet à 1 MdE (vs 398 ME en 2020) et ajuste ses attentes pour 2022 à 1,64 MdE (vs 1,6 MdE) et pour 2023 à 1,38 MdE (vs 1 ,32 MdE).