ERAMET obtient un permis de recherche au Cameroun dans les sables minéralisés

Dans une logique de partenariat de long terme avec le gouvernement camerounais, Eramet souhaite identifier d'autres opportunités dans le pays sur des métaux déjà opérés par le groupe, notamment le nickel et le cobalt.

Ce projet permettrait de diversifier l'offre produits du groupe sur le marché du rutile particulièrement attractif et viendrait renforcer les activités de sables minéralisés actuellement opérées au Sénégal. Ce développement s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Eramet de développer un portefeuille diversifié d'actifs par l'exploration minière sur ses métaux stratégiques et dans de nouveaux pays.

(AOF) - A l'issue d'une procédure d'appel d'offres lancée en septembre 2018, le groupe Eramet a obtenu du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique camerounais des permis de recherche sur le bloc rutilifère d'Akonolinga. D'une durée de trois ans, ils vont permettre aux équipes du groupe minier de réaliser les travaux de terrain et les études de faisabilité nécessaires à l'obtention d'une convention minière d'exploitation.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.