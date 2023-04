Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: objectif d'EBITDA abaissé pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 08:02









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité trimestriel, le groupe minier et métallurgique Eramet indique revoir ses perspectives 2023 'dans un contexte macroéconomique moins porteur', avec un EBITDA ajusté ainsi légèrement revu à la baisse autour de 1,1 milliard d'euros.



Au premier trimestre, il a réalisé un chiffre d'affaires ajusté (en intégrant la contribution proportionnelle de Weda Bay) de 949 millions d'euros, en baisse de 24%, fortement pénalisé par la baisse attendue de ses prix de vente en comparaison annuelle.



Eramet fait part d'une performance opérationnelle très contrastée selon ses activités, avec une baisse de 18% des volumes de minerai de manganèse vendus à l'externe au Gabon, mais un bond de 89% des volumes de minerai de nickel vendus à l'externe en Indonésie.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris 0.00%