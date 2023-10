Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : nouvelle rechute au contact des 64E information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 17:45









(CercleFinance.com) - Eramet subit une nouvelle rechute de -5%, au contact des 64E (presque au contact du plancher de clôture inscrit à 63,6E le 30 août, lors du coup d'état au Gabon).

Le plan de relance chinois de 170Mds$, un PIB en hausse à +4,9% contre +4,5% au T3, ne suffisent pas à motiver les acheteurs et un repli sous 63,5E se solderait par un probable re-test des 59,75E... dans le meilleur des cas.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -4.96%