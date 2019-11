Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : nouvelle émission obligataire de 300 ME Cercle Finance • 21/11/2019 à 17:53









(CercleFinance.com) - Eramet annonce aujourd'hui le succès de l'offre de rachat en numéraire lancée le 4 novembre 2019 portant sur son emprunt obligataire d'un montant de 525 millions d'euros portant intérêt au taux de 4,50 % venant à échéance en novembre 2020. A la suite de cette opération, le montant nominal des obligations existantes en circulation est de 233,5 millions d'euros. Le groupe annonce également la nouvelle émission obligataire libellée en euros d'un montant de 300 millions d'euros arrivant à échéance le 21 mai 2025. Cette souche obligataire porte sur un coupon de 5,875 %. ' Ces opérations permettent à la Société d'allonger l'échéance moyenne de sa dette ' indique le groupe.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -3.89%